Prima conferenza stampa della stagione per Pippoalla guida del Venezia: "Ci sono tanti volti che già conoscevo, dispiace per quelli che non ci sono più rispetto alla passata stagione, ma nel calcio vanno fatte delle scelte. Ora dobbiamo cercare di fare un altro piccolo capolavoro, ma non sarà semplice, perché la serie B è ostica. Abbiamo parlato con la società, le strategie sono comuni. Quest’anno sappiamo tutti quello a cui andiamo incontro. Sarà un campionato difficile, il nostro obiettivo sarà la salvezza. La nostra impresa mantenere la categoria. Abbiamo giocatori interessanti e seri, e giovani di prospettiva", le sue parole riprese da VeneziaToday.it.