Pippo Inzaghi, tecnico del Venezia, parla dopo la vittoria sul Cesena: "Oggi era importantissima, non è stata una settimana semplice. Nonostante ci fossero le prestazioni, ed ero sereno, servivano la vittoria e i tre punti. Sapevo le difficoltà di Castori e della sua squadra esperta. Era difficile entrare ma la squadra ha sofferto ed è andata avanti con merito. Ci è venuto il braccino ma è normale e dobbiamo crescere in questo, per il momento basta sistemare la classifica. Se Geijo mi dimostra che sta bene con me gioca sempre e lo sa anche lui. Devono però mettermi in difficoltà in allenamento: oggi hanno fatto un bel gol su una combinazione provata a lungo. Ho anche rischiato perché lui e Litteri non avevano i 90' nelle gambe ma sono contento. Ci daranno mano così come Zigoni e Marsura a loro volta. Se gioco 4-3-3 devo tenerne fuori tre su quattro... Mi piacerebbe esserci a San Siro per Milan-Lazio e ho bisogno di recuperare, anche se noi allenatori non scendiamo in campo. Il mio sogno è poter vedere la finale di Europa League Lazio-Milan: i rossoneri sono il mio cuore e mio fratello sta facendo cose fantastiche. Buffon? Gigi è un grande, che gli posso dire... ha questa fortuna di giocare ancora e farlo ad alti livelli. Gli auguro di finir bene quest'anno, poi credo finirà. Il mio consiglio è che la vita va avanti, anche io pensavo che senza il calcio giocato la mia vita non potesse esistere, invece ora faccio l'allenatore. Saprà ritagliarsi soddisfazioni in altri ruoli".