L'allenatore del Venezia, Filippo Inzaghi, ha analizzato così il successo ottenuto contro il Cittadella: "Stiamo facendo cose incredibili. Il nostro obiettivo era la salvezza, ora siamo a -1 da quota 50. Con una partita in meno siamo con cinque punti dentro la zona play off. Tutto questo con quattro giocatori che oggi erano in campo e che erano presenti in serie D.. Debbo dire che questa rosa mi sta sorprendendo, perché non pensavo che potesse giocare partite come quella di oggi. Ora davvero possiamo pensare a toglierci qualche soddisfazione. Contro il Cittadella abbiamo fatto una grande partita. Devo ringraziare tutti i miei collaboratori perché gli stresso sempre. Oggi abbiamo giocato un grande calcio”.