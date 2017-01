Ritrovarsi quindici anni dopo, con una vena di romanticismo. Domani Venezia-Parma può indirizzare la corsa alla promozione diretta in serie B: infatti i lagunari guidano il girone B di Lega Pro con 45 punti dopo 22 giornate; la diretta inseguitrice per punti in classifica (42) e blasone è il Parma, guidato da Roberto D'Aversa. L'ultimo confronto tra le due squadre al Penzo risale al 6 gennaio 2002, vale a dire nell'ultima stagione giocata dal Venezia nella massima serie. L'ultima con Zamparini presidente, prima che a luglio l'ex patron si trasferisse in Sicilia portando con sé al Palermo 14 calciatori, il ds Foschi e il tecnico Glerean. Un pullman del Palermo andò a raccogliere 12 atleti nel ritiro di Pergine Valsugana , per quello che passò alla storia come il "furto di Pergine" e che scatenò l'ira della tifoseria.



Il 6 gennaio 2002 si affrontano al Penzo il Venezia del duo Magni-Iachini (quest'ultimo non ha ancora il patentino per allenare) e il Parma di "Gedeone" Carmignani, subentrato a Passarella alla sedicesima giornata, dopo che l'argentino aveva messo assieme 5 ko in 5 gare, dopo aver a sua volta ereditato la squadra da Ulivieri. A fine stagione un onesto decimo posto, ma soprattutto una Coppa Italia vinta nel doppio confronto con la Juventus. Sulla panchina del Venezia aveva iniziato la stagione Cesare Prandelli, che nella stagione precedente aveva ottenuto la promozione in A, classificandosi quarto in B. Poi l'esonero dopo 0 punti in 5 giornate e una breve parentesi di Sergio Buso che, lasciato il ruolo di preparatore dei portieri, accetta la panchina ma poi ci ripensa.



LA PARTITA - A entrambe le squadre la classifica non sorride: il Venezia ha raggranellato solo 10 punti in 17 giornate, il Parma 16. Sarà tuttavia una partita all'insegna dello spettacolo, con 7 gol e un finale al cardiopalma. Ad aprire le danze un gol di testa di Stefano Bettarini per i padroni di casa, raggiunti dopo poco da un destro al volo di Di Vaio, che - ispiratissimo - 5' dopo porta gli ospiti avanti. L'1-3 porta la firma di Emiliano Bonazzoli, già autore dei due assist al compagno d'attacco, ma sul finire del primo tempo Pippo Maniero riapre i giochi su rigore. Nella ripresa, quando mancano due minuti alla fine, Maniero di testa raccoglie un cross di De Franceschi e sigla il pari. Ma solo per poco: un minuto dopo Marco Di Vaio salta Pavan e con un rasoterra castiga Rossi con il definitivo 3-4. Che sia di buon auspicio anche in vista di domani per lo spettacolo? Pippo Inzaghi è autorizzato a fare gli scongiuri.



Il tabellino:



Venezia-Parma 3-4



VENEZIA (4-4-2): Rossi; Pavan, Bjorklund, Bilica, Bettarini (25' st Di Napoli 5); Bressan (8' st Valtolina), Andersson, Marasco (14' st Pablo Garcia), De Franceschi; Magallanes, Maniero. A disp: Brivio, Viali, Conteh, Rukavina. All.: Magni-Iachini.



PARMA (4-4-2): Frey; Diana, Sensini, F.Cannavaro, Junior; Marchionni, Lamouchi, Boghossian, Bolano; Bonazzoli, Di Vaio. A disp: Taffarel, Benarrivo, Falsini, Almeyda, Nakata. All.: Carmignani.



ARBITRO: De Santis di Tivoli.



MARCATORI: 14' pt Bettarini (V), 18' e 23' pt, 45' st Di Vaio (P), 37' pt Bonazzoli (P), 45' pt rig. e 43' st Maniero (V).