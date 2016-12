Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Venezia, ha fatto il punto sulla stagione dei lagunari a Il Gazzettino: "Prima è fondamentale battere il Mantova, poi avremo 20 giorni per un paio d’innesti. Ad oggi ci sono solo pourparler perché ci offrono tanti giocatori ma non ho ancora chiuso nessuna mossa. Dopo Mantova valuteremo come muoverci in entrata o in uscita".