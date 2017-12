Joe Tacopina, presidente del Venezia, parla dopo il ko con il Pescara: "Sarei preoccupato se non creassimo occasioni o se perdessimo male, con diversi gol di scarto, invece vedo la giusta mentalità nonostante non si vinca da diverso tempo. Siamo ancora in zona play off e sono sicuro che a fine stagione faremo parte delle squadre che disputeranno gli spareggi per la promozione. Sul mercato prenderemo quattro calciatori e rinforzeremo ogni reparto tranne il ruolo di portiere, abbiamo obiettivi importanti e miglioreremo un organico già competitivo. Nel 2018 poi spero di mettere la prima pietra del nuovo stadio, un obiettivo ambizioso che stiamo inseguendo con la massima determinazione".