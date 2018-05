Marco Pinato è il nuovo che avanza. E questa stagione di Serie B lo sta dimostrando: centrocampista offensivo, tre gol all'attivo in 33 presenze, al Venezia hanno scoperto un tesoro grazie a questo ragazzo classe '95 cresciuto nel Milan e adesso totalmente di proprietà della società di Tacopina. Una potenziale promozione in Serie A potrebbe portarlo a restare al Venezia, palcoscenico importante per un talento in rampa di lancio come Pinato; in caso alternativo invece ci sono già tante richieste dalla massima serie, "il nuovo Cristante" come lo ha definito proprio Pippo Inzaghi. Talento, impegno e sacrificio. Pinato vede la Serie A...