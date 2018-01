Il Venezia continua a cercare un'altra punta, dopo Gianluca Litteri, da regalare al tecnico Filippo Inzaghi e continua a tenere calda la pista che porta a, che ha chiesto un anno e mezzo di contratto. Per far arrivare l'argentino però, come riferisce Trivenetogoal.it, il club lagunare deve cederevisto il pesante ingaggio (350 mila euro a stagione) percepito dallo spagnolo. Senza la cessione di quest'ultimo non vi sono possibilità che l'ex Atalanta possa vestire la maglia arancioneroverde.