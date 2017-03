Nicola Ventola ha parlato a Radio Reporter di Pioli e del suo futuro all'Inter: ''Senza la qualificazione in Champions credo che Pioli potrebbe andare via. I progetti dell'Inter saranno in grande e credo che la società vorrà prendere un vincente, un condottiero, anche se Pioli è un bravissimo allenatore e ha capito subito chi aveva in mano trovando degli importanti risultati''.