4 agosto 2014. Antonio Conte, da qualche settimana commissario tecnico dell'Italia, esordisce sulla panchina azzurra nell'amichevole contro l'Olanda giocata nella sua Bari, con il difficile compito di ricostruire un gruppo uscito a pezzi dal Mondiale in Brasile. Tanti dubbi e due sole certezze per l'ex allenatore della Juventus: il modulo, quel 3-5-2 che aveva fatto le sue fortune nel periodo in bianconero, e l'attacco, l'autodefinita "coppia ignorante" formata da Ciro Immobile e Simone Zaza, entrambi in gol nelle prime due uscite: l'amichevole con gli Oranje, appunto, e la sfida valida per la qualificazione a Euro 2016 contro la Norvegia.



RITORNO AL FUTURO - Oggi, più di tre anni dopo, la Nazionale si ritrova in un'altra situazione di incertezza e si prepara ad affrontare la Svezia nel doppio playoff per il Mondiale di Russia 2018. Senza Conte in panchina, ma con Giampiero Ventura, che per due gare fondamentali come quelle che gli Azzurri affronteranno venerdì e lunedì prossimo, prenderà spunto da quanto fatto dal suo predecessore. Ovvero, Italia in campo col 3-5-2 e attacco affidato a Immobile e Zaza.



ITALIA 'IGNORANTE' - Un brusco cambio di rotta rispetto al lavoro svolto nei suoi primi 15 mesi alla guida della Nazionale, che Ventura sta provando in questi giorni a Coverciano. Accanto alla certezza, l'attaccante della Lazio, ci sarà così spazio per il ritorno del centravanti lucano, assente dalle convocazioni dal novembre 2016, un anno fa. Il grande momento che il classe '91 sta vivendo con la maglia del Valencia (otto gol nelle ultime sette presenze) ha invece convinto il ct a richiamarlo e per schierarli insieme ci sarà anche un altro, dopo quelli visti nelle qualificazioni, cambio di assetto tattico. Di nuovo 3-5-2, di nuovo Immobile-Zaza. Oggi come tre anni fa, l'Italia si affida alla sua "coppia ignorante".

