Modulo e non solo. Alla vigilia della sfida con la Macedonia ha parlato il ct dell'Italia Giampiero Ventura: "Al di là del modulo, a me interessa la voglia dei ragazzi, voglio vedere entusiasmo. Ho sempre ricevuto partecipazione e disponibilità da parte di tutti. Abbiamo fatto già 18 punti, ma ne servono altri per andare ai playoff in buona posizione. Saranno gare da vincere a tutti i costi, nient'altro. Sapevamo che saremmo potuti arrivare a questo punto, non c'è disperazione ma consapevolezza. La condizione fisica generale è comunque nettamente migliore rispetto a settembre e sappiamo che a novembre staremo ancora meglio. Dimissioni? Forse non lo sapete, ma siamo già ai playoff praticamente (l'Albania deve vincere in Spagna per avere ancora chance ndr)".