Il ct della Nazionale Giampiero Ventura è stato protagonista di un forum per il quotidiano napoletano Il Mattino e ha affrontato diversi temi, dalle difficoltà palesate dalla sua squadra al cospetto della Spagna al momento del Napoli di Sarri e la lotta scudetto con la Juventus. "In molti pensavano che fossimo più forti di loro ma l'Under 21 ne ha presi tre, noi pure, la Juventus in finale con il Real Madrid anche, vuol dire che in questo momento c'è un dislivello fisico e qualitativo. Iniziare il campionato una settimana prima? Se negli ultimi anni solo Milan e Napoli hanno superato il preliminare di Champions qualcosa significherà".



Su Insigne: "Nell'ultimo anno è maturato, a Madrid non ha deluso meno di altri. Ma andiamo al Mondiale, datemi 20 giorni di allenamenti con la squadra e la sua prestazione sarà di gran lunga superiore a quella vista contro lo Spagna: il modulo non c'entra". Chiusura invece nei confronti del compagno di squadra Jorginho: "Mi piace che tenga molto a far parte del nostro gruppo, è il miglior metodista che c'è in Serie A ma il problema è che nel 4-2-4 è un ruolo che non c'è, quindi non lo chiamo. Ormai il 3-5-2 fa parte del passato".



Su Balotelli: "Ho le idee abbastanza chiare per il futuro, ma magari mi spunta un Cabrini o un Paolo Rossi e magari rimetto tutto in discussione. Ho parlato tre ore con Balotelli e non c'è niente di segreto. Lui sa bene cosa deve cambiare e non si tratta di questioni tecniche. Dipende da lui, quello che è in discussione riguarda altre cose"



Sul duello Napoli-Juve: "Allegri dice che basta vincere 1-0 perché è lui che vince così: ha ragione chi arriva prima. Ma ora gli azzurri giocano e vincono, prima giocavano e divertivano: una differenza non da poco. Convinto dal Var, meno male che c'è".