Giampiero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Dopo un'esperienza terribile per me e tante persone, ho voglia di tornare a fare l’unica cosa che credo di saper fare, ovvero andare su un campo di calcio. Non vedo l'ora".



SUL NAPOLI - "Sono assolutamente felice per il Napoli e per Napoli, era impensabile che da dove siamo partiti noi arrivasse dove è in questo momento. Se quel po’ che abbiamo fatto è servito a dare le basi, siamo felici. Ma bisogna fare i complimenti alla società, la crescita esponenziale è sinonimo di grande lungimiranza. Insigne uomo scudetto? Nel Napoli non c'è un uomo solo, c'è un organizzazione di gioco. Può esserci Insigne, altre volte è stato Mertens. Non c'è uno che determina nel Napoli, ma c'è una squadra che decide il risultato".



SULLA VITTORIA DELLA ROMA CONTRO IL BARCELLONA - "Credo sia stata un’impresa che pochi si aspettavamo. Solo Di Francesco e i suoi giocatori credevano in un’impresa del genere, se la sono meritata sul campo".



SULLA REAZIONE DI BUFFON - "Qualsiasi cosa uno dica può essere interpretata. La partita della Juventus ha valenza come la partita della Roma, se non superiore".



SUL MANCATO IMPIEGO DI INSIGNE CONTRO LA SVEZIA - "Non vedo l'ora di poter parlare, appena potrò dirò tutta la verità. Ci sono grandi responsabilità ma ci sono cose che non si sanno. Appena avrò modo risponderò anche a questa domanda".