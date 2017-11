Se fossi in Ventura - che, per fortuna degli italiani, non sono - non avrei dubbi: 4-3-3 con le seguenti scelte e indicazioni.In porta Buffon. Il portiere è vivo, reattivo e motivato. Per lui Russia 2018 rappresenta - alla pari di Chiellini, Barzagli, Bonucci e De Rossi (cioè il Senato della Nazionale) - l’ultimo Mondiale.E nello spogliatoio sa cosa dire e cosa fare.Zappacosta a destra, Darmian a sinistra, Bonucci e Chiellini in mezzo. Spiegazione: Barzagli ha giocato raramente due partite in tre giorni, è così anche nella Juve. Per mantenere tre difensori centrali bisognerebbe far alzare dalla panchina uno tra Astori (pessimo il suo ultimo periodo con la Fiorentina) e Rugani (mai risoluto con la Juve). Meglio a quel punto due esterni che sappiano attaccare e difendere. Perché ci serve una partita senza esitazioni e tentennamenti.e, nonostante sia abituato a giocare a destra, è stato schierato a sinistra anche da Mourinho nel Manchester United. Zappacosta è fresco, in azzurro ha spesso fatto bene ed è dotato di corsa e gamba. I cross bassi o alti vanno eseguiti dalla linea di fondo dove lui può arrivare spesso.Centrocampo a tre: Jorginho centrale, Parolo a destra, Florenzi a sinistra. Spiegazione:La rinuncia sarebbe anche la dimostrazione che Ventura non è subalterno alle indicazioni della vecchia guardia. Jorginho (sarebbe all’esordio) nel Napoli è il centrale di una linea a tre, conosce i tempi di gioco, sa stare davanti alla difesa. Anche Parolo non ha giocato bene la prima partita, ma è tra i pochi incursori, cioè uno che si butta dentro sul movimento delle punte. Florenzi, invece, è un concentrato di energia, impegno, corsa, sacrificio e dedizione. Sa fare tutto e tutto bene. Non si può rinunciarvi.Attacco a tre: Insigne a sinistra, Immobile al centro, Candreva a destra. Spiegazione: il centravanti deve essere uno.Nella Lazio e nel Torino giocano da prime punte e tali devono restare. Hanno bisogno di supporto, non di un compagno che tolga loro metri dentro l’area. Insigne a sinistra, secondo me, perché è imprescindibile e perché quello è il suo ruolo. Con Sarri, tra l’altro, si è abituato a rientrare fino a centrocampo per poi ripartire. Contro gli svedesi potrebbe essere decisivo non solo per i suoi tiri, ma anche per gli assist e, soprattutto, per i dribbling. Infine Candreva. ha tiro, dinamismo, capacità di saltare l’uomo e di crossare. Sbaglia tanto, ma lavora altrettanti palloni. Non va dimenticato che l’ultimo gol per una vittoria (1-0 sull’Albania) l’ha segnato lui.. Il romanista sta bene e con i suoi gol ha deciso la sfida di Champions con il Chelsea. Può essere utile anche a partita in corso.Indicazioni. Difesa alta in modo da favorire l’aggressione e il pressing. Sistematico movimento senza palla per consentire una buona circolazione della stessa e impedire i troppi, inutili tocchi. Velocità sia nel passaggio, sia nello smarcamento. Cambi di gioco per rompere la compattezza delle linee difensive avversarie. Ricerca dell’uno contro uno (ecco a cosa serve Insigne) per creare superiorità numerica soprattutto sugli esterni.@gia_pad