In attesa delle partite di domani, che chiuderanno definitivamente la fase di qualificazione al Mondiale della zona europea, inizia a prendere forma il quadro delle nazionali che hanno conquistato i playoff di novembre (match d'andata tra il 9 e l'11, ritorno tra il 12 e il 14) in vista del sorteggio di Zurigo del prossimo 17 ottobre. L'Italia di Ventura, grazie ai 3 punti strappati in Albania, è certa di un posto fra le 4 teste di serie, che dovrebbe evitarci incroci particolarmente insidiosi.



Al momento, tra le 9 seconde avanzerebbero insieme agli Azzurri, il Portogallo, la Danimarca, la Croazia, la Svezia, le due Irlande e la Grecia. L'uscita di scena del Galles consente all'Italia di essere una delle 4 di teste di serie insieme a una tra Portogallo e Svizzera, domani l'una di fronte all'altra per il primato del proprio raggruppamento, Croazia e Danimarca; questo significa che il nostro ultimo ostacolo verso il Mondiale sarà una tra Irlanda, Irlanda del Nord, Grecia e Svezia (a meno che l'Olanda non si imponga con uno scarto di 7 gol nell'ultima partita ed estrometta gli scandinavi).