Secondo il Corriere di Bologna questa potrebbe essere l'ultima stagione in Emilia di Roberto Donadoni. Per sostituirlo la società felsinea ha in lista Gian Piero Gasperini, Marco Giampaolo e Giampiero Ventura. Ed al momento è proprio l'ex commissario tecnico della nazionale il favorito, in quanto gli altri due difficilmente lasceranno Atalanta e Sampdoria.