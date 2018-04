Jair Ventura, allenatore del Santos, parla di Gabigol, attaccante del club brasiliano ma di proprietà dell'Inter, a Lance: "Un attaccante può essere importante per la sua squadra anche senza segnare facendo i movimenti giusti, aprendo gli spazi e dando profondità ai suoi. Con Gabriel cerchiamo sempre il miglioramento: lui ha una grande capacità di autocritica, adoro le persone del genere. Son sicuro che il suo sarà un grande anno. I periodi in cui non si segna ci stanno, l'importante è il gioco che fai. A volte, si allontana troppo dall'area per giocare la palla, e un centravanti non deve toccare tanto il pallone. Ma gli piace il bel gioco. Lavoriamo con tempo, calma, in allenamento e coi video: è un ragazzo pieno di qualità e versatile, ma migliorerà ancora. Con lui avevo già parlato molto a telefono, dicendogli cosa volessi da un nove".