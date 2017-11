A quasi quattro giorni dallo 0-0 contro la Svezia, che ha sancito la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale di Russia 2018, e dopo il suo esonero da ct azzurro, Giampiero Ventura è tornato a parlare. Ecco le sue parole riportate dall'Ansa: "Le sconfitte, soprattutto quelle più dolorose, non si possono spiegare con una sola verità. Sarò il primo tifoso: al mio successore auguro di riportare l'Italia dove merita. Sono stati, e sono, giorni difficili e di profondo dispiacere: provo una sensazione di incompiutezza dal momento in cui non ho raggiunto il traguardo dei Mondiali. Guidare la Nazionale mi ha trasmesso senso di appartenenza ed orgoglio mai provati prima perchè non ci può essere niente di più grande. Ho lavorato con tutto me stesso, con serietà e professionalità: non sono riuscito là dove ero convinto di farcela, alla guida di un gruppo di ragazzi che non smetterò mai di ringraziare".