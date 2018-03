Lorenzo Venuti, difensore classe '95 del Benevento, ma di proprietà della Fiorentina, ha commentato così a Il Giornale la gara contro i viola nel giorno del ricordo di Davide Astori: "E' stata una batosta enorme per tutti, anche per chi come me non lo conosceva bene. Trovare le parole è difficile. Era un giocatore di primo livello ma cosa ancor più importante era l’immagine di un uomo vero e corretto che arrivava prima di qualsiasi altra cosa. Penso alla compagna e alla figlia e mi si stringe il cuore".



ITALIA E FUTURO - "Stage con l'Italia? E’ stata un’esperienza bellissima, seppur breve. Benassi, Chiesa e Biraghi sono squisiti. Chiesa si vede, è una forza della natura, riesce sempre a creare qualcosa, è un predestinato. Futuro? Mi è difficile predirlo, non so neanche cosa accadrà domani. Intanto, punto a terminare benissimo questa stagione. Sicuramente tornerò a Firenze, poi vedremo. Spero di essere pronto, la mia volontà è quella di giocarmi le mie carte: la decisione, però, non spetta a me. Cercherò solo di mettercela tutta".