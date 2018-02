Il procuratore di Lorenzo Venuti, giocatore della Fiorentina in prestito al Benevento, Daniele Casciani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ViolaNews.com, in merito alla convocazione in Nazionale del proprio assistito: "Siamo contenti, fa piacere. Per convincere la Fiorentina? Non deve essere una cosa che deve portare a convincere nessuno, è un premio per il lavoro che ha fatto Lo renzo, per la sua costanza e per la sua tenacia. Nonostante una stagione difficilissima. Far parte del gruppo della Nazionale per tre giorni è un’esperienza. Futuro? Prematuro adesso. È viola, vedremo se rientra nei progetto oppure no. Non c’è ansia da Fiorentina".