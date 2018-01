La Gazzetta dello Sport racconta di un De Laurentiis infuriato con la decisione di Verdi: "E pensare che tutto sembrava essersi incanalato nel modo migliore. De Laurentiis è arrivato a Milano, insieme con l’a.d. del Napoli, Andrea Chiavelli, convinto di avere il sì del giocatore e incontrare il Bologna per concludere l’operazione e mettere a disposizione di Sarri il giocatore che l’allenatore gli ha chiesto apertamente. Quando Giuntoli gli ha comunicato i tentennamenti di Verdi, il presidente si è spazientito. Il Napoli darà altre 24 ore di tempo all’attaccante del Bologna per decidere, dopodiché Giuntoli procederà col piano due. Anche perché nella serata di ieri ci sarebbe stato anche un altro momento che De Laurentiis non avrebbe sopportato molto. Pare che per definire l’operazione il Bologna abbia rilanciato, chiedendo non più gli iniziali 20 milioni, ma 23 milioni più 2 di bonus. Un atteggiamento che il presidente non ha gradito ma che diverrebbe secondario dinanzi al sì del giocatore"