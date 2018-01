Dopo i tentennamenti degli ultimi giorni, oggi Simone Verdi ha annunciato ufficialmente che non si trasferirà al Napoli in questa sessione di mercato. Troppa la voglia di restare e concludere la stagione e il suo percorso di crescita al Bologna e valutare, a fine stagione, il futuro. Nonostante i chiarimenti forniti dall'esterno di scuola Milan - che ha ribadito di non aver nessun problema col Napoli, ma che avrebbe rifiutato qualsiasi offerta - il mancato trasferimento non è andato giù a tanti tifosi azzurri, tra cui l'ex campione della pallanuoto italiana Franco Porzio, che sui social network stanno facendo sentire la propria delusione.