Il Mattino svela nuove motivazioni sul rifiuto di Simone Verdi al corteggiamento del Napoli: "Chissà perché a Giuntoli il suo agente Orgnoni ha raccontato sempre esattamente il contrario. Ovvero che l'operazione si poteva fare e che Verdi, dolente o nolente, avrebbe accettato. Anche perché c'era anche una intesa: 4 anni e mezzo di contratto a 1,8 milioni a stagione. A sentire prima l'ad del Bologna Fenucci e poi il procuratore di Verdi, Orgnoni. Fenucci, parlando da Casteldebole, spiega: «Non c'era nessuna delle tre condizioni per dare il via all'operazione: non c'era l'accordo economico con il Napoli, non c'era il sì del calciatore e non c'era neppure il sostituto». In realtà il Napoli aveva l'ok per il trasferimento a titolo definitivo per 20 milioni di euro, più due milioni e mezzo di bonus legati persino alla vittoria dello scudetto a maggio. C'è poi un altro aspetto: la fidanzata non gradiva «il salto» a Napoli, preferendo la dimensione più umana della città Dotta e Grassa. Peraltro, Verdi è convinto che l'ambiente di Napoli non è così differente da quello di Castellammare di Stabia. Nel gennaio del 2013, serie B, il tecnico Braglia puntò sull'allora ventenne che Milan e Torino avevano in compartecipazione"