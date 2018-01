Roberto Mancini, tecnico dello Zenit San Pietroburgo, parla al Corriere di Bologna della scelta di Simone Verdi di dire no al Napoli e restare col club rossoblù: "Io sto con Verdi avendo fatto come lui. Quando ti diverti e ti senti a casa come in una vera famiglia non vuoi mai lasciare. Cresci di più giocando che stando a guardare: un conto poi è cambiare al luglio tutt'altro conto cambiare a Gennaio. I treni persi? Quando sei bravo passano ogni 5 minuti e Verdi è bravo: lasci parlare gli altri. Io penso che il Bologna non viva nell’anonimato o nella mediocrità"