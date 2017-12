Il Napoli può ancora credere nel colpo Simone Verdi, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulle altre trattative per l'esterno alto legate a Younes e Ciciretti: "A giugno è quasi tutto fatto, ma a Napoli potrebbe anche non arrivare nessuno dei due a gennaio. Dipenderà essenzialmente da quanto Benevento e Ajax chiederanno al club azzurro come «indennizzo» per non perdere i rispettivi calciatori a parametro zero. Se spareranno alto, il Napoli potrebbe lasciarli dove sono e mettere a segno un altro colpo nel reparto offensivo. Quindi, la pista Verdi non è ancora tramontata del tutto"