La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per Simone Verdi: "Il Napoli ha poca voglia di andare avanti per le lunghe. D’altra parte, il trasferimento sarebbe anche un buon affare economico per il giocatore al quale è stato offerto un contratto di 1,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Insomma, la situazione è destinata a risolversi all’inizio della prossima settimana, quando Verdi incontrerà il suo agente, Donato Orgnoni. Il sì dovrebbe essere scontato e il giocatore potrebbe mettersi a disposizione di Sarri già al termine della prossima settimana e non è escluso che possa addirittura essere tra i convocati per la gara interna col Bologna, tra due domeniche, contro coloro che potrebbero divenire i suoi ex compagni. Il contratto vantaggioso potrebbe abbattere definitivamente le sue resistenze, perlopiù di carattere tecnico: Verdi non vorrebbe perdere quella continuità acquisita a Bologna. Il doppio impegno del Napoli, in campionato e Europa League, comunque, dovrebbe garantirgli gli spazi giusti per continuare a crescere e per potersi misurare in Europa"