A gennaio si è preso le copertine per un no importante, al Napoli. Simone Verdi ha fatto una scelta chiara, ancora a Bologna per sei mesi poi ci sarà tempo per pensare al futuro. E nelle ultime settimane sono continuate le voci su un interesse da parte dell'Inter, a caccia di esterni offensivi per la prossima stagione; i nerazzurri però non sono da soli in corsa per Verdi, perché se è vero che il Napoli è uscito di scena, sta entrando prepotentemente in corsa la Roma del ds Monchi.



NUOVI CONTATTI - I giallorossi hanno ripreso i contatti per informarsi sulla situazione di Verdi, ritenuto esterno ideale perché capace di giocare su entrambe le corsie, ambidestro, con potenzialità ancora importanti. E un prezzo accessibile, di poco superiore ai 20 milioni di euro. Ecco perché la Roma lo ha messo seriamente nel mirino: Monchi avrebbe voluto portarsi avanti a gennaio avviando l'operazione, il Bologna ha preferito aspettare. Ma ora Verdi entra ancora al centro del mercato, l'Inter è avvisata come chiunque altro voglia dare l'assalto a Simone: la Roma ora farà sul serio.