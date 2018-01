Carlo Verdone, regista e attore, celebre tifoso della Roma, parla a gazzetta.it del momento che sta attraversando la sua squadra del cuore: "Nainggolan? Io penso che Nainggolan avrebbe dovuto giocare l'ultima partita di campionato. Poi la società gli avrebbe dovuto dare una multa di 300.000 euro. Non si può privare una squadra in difficoltà di uno degli elementi più forti. E lui non avrebbe mai dovuto fare un video del genere: avete mai visto atleti della Juventus, del Milan o del Napoli comportarsi cosí? Non si fa".



Due parole, poi, su Salah: "Anche un cieco vedrebbe che la squadra attuale è più debole di quella dello scorso anno. La Roma non doveva vendere Salah. Quando seppi della sua cessione, scaraventai per terra il telefonino che avevo in mano tanta era la rabbia. In questo modo ci siamo preclusi ogni possibilità di ripartenza rapida. Infatti il gioco della Roma, oggi, è fatto di lenti e stucchevoli passaggi orizzontali. Così non si segnerà mai".