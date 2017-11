Il centrocampista francese della Fiorentina, Jordan Veretout ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Mi ispito a Iniesta, ma anche a Modric. Non ho paura di combattere in campo, essere freddo è una mia attitudine".



"Thereau? Quello che fa alla sua età è straordinario. Ha 34 anni, fa ancora gol, è un attaccante molto valido. Eysseric è un ottimo centrocampista, ama combinare qualità e quantità, è di quelli che manda in rete tanti giocatori e segna lui stesso gol. E' uno che sa offendere gli spazi. L'ho conosciuto negli anni passati, quando giocava al Nizza ed è stato uno di migliori del campionato francese nel suo ruolo. Badelj e Benassi? Sono calciatori che giocano molto bene nelle rispettive posizioni. Milan è un centrocampista regale, ci paliamo spesso. Benassi è un calciatore a cui piace spingersi in avanti e riesce a segnare gol".



"Punto a conquistare un buon piazzamento in classifica per vivere un'esperienza in Europa League con la Fiorentina e magari, perché no, anche vincere la Coppa Italia. Non so se ho conquistato Pioli, ma sono abituato a dare il 200% sul campo, all'allenatore piace chi non si risparmia".