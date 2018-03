Una vittoria del gruppo, una vittoria di squadra e senza le stelle più celebrate perchè impegnate con le rispettive nazionali giovaniligrazie alla sapiente gestione delle risorse da parte di un sempre più vincente, dimostrando come il lavoro impostato dae anche dall'ormai scomparsopossa produrre ancora tanti, tantissimi talenti. A decidere la finale contro la Fiorentina nel corso dei tempi supplementari è stato peròsubentrato nella ripresa e abilissimo a beffare Ghidotti nell'unica sbavatura commessa durante tutto il torneo.dopo un'intera annata passata alla corte di Zanchetta negli Allievi Nazionali. L'esordio era arrivato nella sconfitta nel derby di ritorno contro il Milan salvo poi essere chiamato ad aggregarsi durante il Viareggio dati i forfait di Odgaard, Colidio e Pinamonti.svettando in solitaria nella classifica dei cannonieri del girone B. Un senso del gol innato e un fisico che sta lentamente strutturando ma che lo porta comunque davanti a tanti suoi compagni. A soli 17 anni è stato uno dei giocatori più giovani a prendere parte a questa edizione del Viareggio, ma il più giovane in assoluto ad andare in gol. E che gol!La storia di Vergani è ricca di intrecci. Nato a Segrate in provincia di Milano e, tanto che più voltedi Mancini e di Mourinho fino allo storico Triplete, l'attaccante cresce calcisticamenteIl club rossonero lo ha fatto seguire per 3 mesi ai tempi dei Giovanissimi, ma la chiamata dell'Inter non poteva essere rifiutata e il sorpasso fu inevitabile. E' minorenne (ha solo 17 anni) e non ha ancora firmato un contratto da professionista. Per questo la scorsa estate su di lui ha messo gli occhi proprio ilguidato da. Un assalto respinto prima dall'Inter e poi anche dalla famiglia, che nel percorso di crescita in nerazzurro crede fortemente. Il gol alla Fiorentina è il coronamento di un sogno, ma anche un piccolo passo per una carriera che sta già vedendo Vergani. Non c'è fretta. Il futuro per lui non potrà che essere roseo.