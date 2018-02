Brutto episodio nella notte scorsa a Borgaro, piccolo comune piemontese che ospita un monumento dedicato alla memoria del Grande Torino e dei suoi caduti in occasione del disastro aereo di Superga del 4 maggio 1949, nel quale persero la vita 31 persone, tra cui tutti i calciatori granata di rientro da una trasferta a Lisbona. Il monumento (foto da toronews.net) in questione, che aveva sollevato delle critiche dal punto di vista estetico e che sarebbe stato sostituito a fine mese, è stato oggetto di un atto vandalico che ha ovviamente generato l'indignazione generale.



La scultura, che riproduceva lo schianto di un aereo contro una parete e che sarebbe stato rimpiazzato da una riproduzione di un pallone dell'epoca, la foto della squadra e una targa con i nomi delle 31 vittime, è stata ridotta in pezzi e non è stato ancora possibile scoprire i responsabili di questo vile gesto.