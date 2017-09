Allenamento mattutino per il Verona, presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore, è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato contro la Fiorentina ha svolto lavoro defaticante, mentre chi non è sceso in campo ha effettuato riscaldamento, lavoro atletico, possesso palla e partita.. Lavoro differenziato per Souprayen dopo il risentimento muscolare al polpaccio destro, riportato durante Hellas Verona-Fiorentina, che sarà monitorato nelle prossime sedute. Domani in programma una seduta mattutina (ore 10.30) a porte aperte. A riferirlo è il sito ufficiale dell'Hellas.