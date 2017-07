Da sempre tifosissima del Verona, la splendida modella veneta Elena Riz non perde occasione per mostrarsi in tutto il suo splendore e i suoi canali social ribolliscono dei like dei fan. Nelle ultime ore ha ribadito in un'intervista a MondoNapoli il suo tifo per la neopromossa formazione veronese: "Fin da piccola grazie a mio padre che mi portava sempre allo stadio. Il mio tifo per il Verona, invece, è nato per l’ammirazione che nutrivo per i suoi tifosi, in quanto sono sempre presenti e grandi sostenitori anche nei momenti più difficili”. Da Cassano a Cerci, il Verona sogna, ma le vere bombe... di mercato sono di Elena. Eccola nella nostra gallery, che ne pensate?