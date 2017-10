Si conclude questa sera il lungo weekend dell'ottava giornata di Serie A. Alle 20.45, nel Monday Night, va in scena la sfida salvezza tra Verona e Benevento, le uniche due squadre a non aver ancora mai vinto in campionato. Una gara cruciale, coi padroni di casa che coi tre punti farebbero un balzo importante in avanti e lascerebbero la zona calda della classifica, così come gli ospiti, ancora fermi a zero punti. Partita fondamentale anche per il futuro dei due allenatori, Fabio Pecchia e Marco Baroni, che in caso di prestazione deludente rischiano l'esonero.