Seduta di allenamento per il Verona allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in preparazione della sfida di sabato contro l'Inter. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento e un lavoro di forza in palestra. Successivamente spazio ad una serie di esercitazioni tattiche, prima di concludere la seduta con una partitella finale.



Simone Calvano si è allenato con i compagni, lavoro differenziato per Gian Filippo Felicioli e Daniele Verde, rientrati dai rispettivi impegni con la nazionale, e per Thomas Heurtaux, a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro.



Domani è in programma una seduta mattutina (ore 11) a porte chiuse.