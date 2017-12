Intervistato da Mediaset Premium il centrocampista del Verona, Alessio Cerci, ha parlato della sfida contro il Milan a pochi minuti dall'inzio della gara: "Sono un giocatore importante, ma come tutti. Ognuno di noi deve dare il meglio. Quella di oggi è una partita fondamentale per noi. Affrontare il Milan da ex? E’ una bella soddisfazione, in rossonero, ho avuto un anno e mezzo più di bassi che di alti, ma è sempre bello ritrovare i miei compagni”.