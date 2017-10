Alessio Cerci, esterno offensivo del Verona, parla a Premium Sport: "La partita di Torino? Sono contento, è stata una grande soddisfazione riuscire a giocare tutti e 90 i minuti. E' arrivata anche una buona prestazione personale e di squadra. Assist? È nelle mie qualità, mi piace servire i compagni, ma mi manca il gol. La strada è quella giusta. Se meritiamo di stare in Serie A? L'avvio, anche a causa del calendario, non è stato facile. La squadra però ha potenzialità, segnali che ci dicono che se vogliamo abbiamo tutte le qualità per mantenere la categoria. Restiamo concentrati e alleniamoci al massimo per fare una grande partita contro il Benevento".