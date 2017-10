Alessio Cerci, esterno offensivo del Verona, parla a Premium Sport dopo la sconfitta con l'Inter: "Ho subito una brutta entrata, ho un taglio sul ginocchio ma niente di particolare. Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, è mancata la vittoria, peccato perché abbiamo giocato con sacrificio creando alcune palle gol. Abbiamo fatto il nostro, peccato per essere tornati a casa a zero punti. Striscione contro Pecchia? Noi siamo con lui, lavoriamo tutti i giorni e sta mettendo tutto sé stesso per questa causa. Dispiace che escano questi striscioni dopo una prestazione così, non fanno il bene della squadra. Facciamo cerchio attorno a lui e continuiamo con il lavoro".