Squadra e staff da domani in ritiro

Leggi qui https://t.co/K9WXAaajXn#HVFC pic.twitter.com/JPkXtvNGrt — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 22 gennaio 2018

in panchina nonostante il pesante ko interno con il Crotone. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Hellas annuncia anche l'inizio del ritiro per la squadra: "Al termine di una giornata di riflessioni e confronti, il presidente dell’Hellas Verona FC Maurizio Setti ha deciso che la squadra andrà in ritiro fino a data da destinarsi. Il gruppo, in vista del match contro la Fiorentina, si allenerà ad Imola agli ordini di Fabio Pecchia e del suo staff, con il primo allenamento in programma per mercoledì 24 gennaio. La proprietà inoltre, comunica di aver indetto il silenzio stampa esteso a tutti i propri tesserati".