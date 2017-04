Nicola Corrent, vice di Fabio Pecchia, tecnico del Verona oggi squalificato, parla dopo il pareggio contro il Perugia:" E' stata una partita difficile - le sue parole a Sky Sport - , ci hanno fatto soffrire in alcuni frangenti. La squadra comunque ha risposto bene andando in vantaggio, è un punto meritato per quanto visto in campo. La nostra è una squadra che deve palleggiare di più, abbiamo perso qualche giocatore importante in questa settimana. E' da premiare lo spirito. Pazzini? Volevamo inserire delle forze fresche, è normale fosse arrabbiato per la sostituzione".