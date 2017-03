Marco Ezio Fossati, centrocampista dell'Hellas Verona, parla dopo il pareggio con l'Ascoli: "Abbiamo fatto una buona prestazione anche se non è arrivato il risultato che speravamo. Facciamo più fatica quando sentiamo la pressione della piazza, ma fa parte del nostro lavoro e dobbiamo imparare a gestire questo tipo di situazioni. Dopo la contestazione ci siamo guardati in faccia e abbiamo trovato le energie e gli stimoli per ripartire e fare meglio. In questi mesi abbiamo dimostrato che la strada è quella giusta, crediamo nel lavoro del mister e raggiungeremo la Serie A a fine stagione".