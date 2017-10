Filippo Fusco, direttore sportivo del Verona, ha parlato a Sky Sport prima della sfida col Benevento: "La gara col Torino ci ha dato autostima, la stessa partita in casa con la Samp ha dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. Ce la stiamo giocando e la squadra ha risposto bene nelle ultime tre partite. Diamo continuità al pargegio importante di Torino. Rischio di sottovalutare il Benevento? Assolutamente no. Ogni partita è importante, non si può regalare nulla a nessuno e noi dobbiamo andare in campo con la voglia di vincere. Caceres alla Lazio a gennaio? Adesso ha un contratto con noi, è chiaro che la volontà del giocatore è importante. Siamo contenti, lui con noi ha un contratto, sta trovando continuità e sta dando una mano con esperienza e personalità. Gennaio è lontano, pensiamo al Benevento che è più importante".