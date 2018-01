"Nessuna offerta dal Bari". Parola di, direttore sportivo dell'Hellas Verona, che a tuttobari.comha parlato dell'interesse del club pugliese per, nel mirino anche del Parma: "Ad oggi offerte da Bari non ne sono arrivate. Il ragazzo non è in uscita, ha disputato dieci partite in serie A ed è stato uno dei migliori calciatori dell'anno scorso. Concludo dicendo che lui, come altri, non è detto che parta in questa sessione di calciomercato”.