Filippo Fusco, direttore sportivo del Verona, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con l'Inter: "Loro sono una squadra in grande forma e costruita per vincere, hanno un allenatore importante, ma tutte le gare vanno giocate fino alla fine. Ci sarà una grande cornice di pubblico e speriamo di onorarla. La squadra è in crescita, siamo contenti. Speriamo di ottenere un risultato positivo. L'Inter in campo ancora con la stessa formazione? È una cosa romantica, mi pare che anche il Napoli schieri sempre gli stessi giocatori. Il fatto di non fare anche le coppe permette di dare continuità all'utilizzo dei calciatori. Al di là di chi gioca, l'Inter è attrezzatissima per far giocare tutti gli elementi in rosa. Speriamo di farli stancare noi, facendoli correre".