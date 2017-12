Dopo il ko per 4-0 del Verona sul campo dell'Udinese, ds degli scaligeri, ha preso la parola. Questo quanto evidenziato dal sito ufficiale dell'Hellas: "Quella di questa sera è stata una delle peggiori prestazioni dell'anno, non me l'aspettavo assolutamente. Non ci sono tante parole da dire, il risultato rispecchia pienamente il gioco che abbiamo offerto in campo. C'è profonda amarezza perché pensavamo, con grande convinzione, di poter trascorrere un Natale più sereno dando continuità ai risultati delle scorse gare. Mercato? Dobbiamo essere attenti e intelligenti a puntellare la squadra laddove ce n'è bisogno, reparto per reparto, assieme all'opera costante di recupero di giocatori che attualmente non sono al top della condizione. Singoli? Si vince e si perde tutti insieme. La nostra è una squadra che deve giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Pazzini? E' il nostro capitano, ha fatto partite importanti, ogni volta che scende in campo è indubbio il suo apporto in termini di esperienza e tecnica"