Filippo Fusco, direttore sportivo del Verona, parla al Corriere di Verona in vista della prossima gara col Benevento: "Le vittorie danno entusiasmo e dopo la grande prestazione con il Torino serve confermarsi. Il Benevento è in forma. Hanno ingaggiato giocatori di caratura internazionale, come Sandro e Sagna. Mi aspetto una partita aperta, combattuta e un Verona sempre all'altezza, che prosegua lungo la strada intrapresa. Noi non ci arrendiamo mai".