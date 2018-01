Il Torino lo segue da tempo, ma Daniel Bessa sembra destinato a rimanere al Verona. Queste le parole del direttore sportivo Fusco a Sportitalia: "Bessa ha chiesto la cessione? Assolutamente no. Per noi è un calciatore importante, lo è da quando è arrivato, l'abbiamo messo nelle migliori condizioni per poter esprimere il suo talento. Se dovessero arrivare delle offerte le valuteremo, ma non abbiamo intenzione di cederlo. Si è espresso in maniera eccellente in questi due anni, al di là di qualche breve periodo di appannamento, ed è un patrimonio da recuperare per il calcio italiano".