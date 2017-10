Il direttore sportivo del Verona, Filippo Fusco, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Atalanta: "Mai avuto alcun dubbio su Fabio Pecchia e lo confermo. Cambiare tecnico sarebbe una sconfitta per la società. Ad esempio quest'anno in Serie A i primi due cambi in panchina sono arrivati tardi rispetto all'abitudine, spero sia cambiato qualcosa in Italia. L'allenatore è sempre il più esposto ma l'esonero non risolve i problemi. Per uscire dalle difficoltà bisogna dimostrare equilibrio serve crescita, impegno e lavoro quotidiano".