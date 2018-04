Ha parlato così Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ai microfoni di Rai Due dopo la sconfitta in casa contro la SPAL. "Purtroppo il campo decide, oggi abbiamo toppato per l'ennesima volta contro una diretta concorrente. Non abbiamo giocato bene contro le dirette concorrenti, le cose le abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Pecchia ha portato avanti il suo compito, inutile cambiare adesso a tre giornate dalla fine. Sinceramente ho una filosofia sugli allenatori, credo che non ha grande senso cambiare. Se lo spogliatoio lo abbandona l'ho fatto una volta nella mia carriera da presidente, il mister ha dimostrato sempre grande voglia. La storia dice che quando cambi tecnico non va sempre bene, la responsabilità è anche mia. Abbiamo sbagliato tutti, oggi fare processi al passato non serve più. Dobbiamo riorganizzarci, l'importante che la società sia sana. Mi dispiace per i tifosi, ci hanno contestato dalla prima giornata e lo trovo anche assurdo. Il futuro lo dobbiamo costruire noi, giusto portare avanti il nostro progetto. Cessione del Verona? Ogni tanto qualcuno si fa avanti ma non l'ho mai pensato, non ho mai avuto problemi a cedere. Normalmente le persone che si avvicinano al calcio hanno poche idee di fare calcio, i conti sono a posto".