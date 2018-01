Niente esonero per Fabio Pecchia, almeno per ora. Il Verona prova a rialzarsi dalla sconfitta contro il Crotone e da mercoledì dovrebbe essere in ritiro punitivo, come annunciato dal direttore sportivo, Filippo Fusco: "Siamo amareggiati e delusi per questa situazione, ma dobbiamo prenderne atto, assumendoci le nostre responsabilità e reagendo. Non abbiamo giocato all'altezza delle nostre qualità, questo era uno scontro da poter vincere, non abbiamo giocato all'altezza delle nostre possibilità. Stiamo riflettendo sulla situazione dell'allenatore, tutti siamo in discussione, compresi me e i calciatori. Stiamo valutando l'ipotesi del ritiro punitivo, tutti devono assumersi le proprie responsabilità perché non si può accettare la prestazione di oggi, non rispecchia il vero valore dei giocatori".